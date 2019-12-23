https://static.news.ru/photo/42b99f9e-264a-11ea-83bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автоэксперт Вячеслав Субботин считает, что учебная езда по автомагистралям, которая допускается, согласно постановлению правительства, в 2020 году, для начинающих водителей может оказаться гораздо безопаснее, чем по обычным дорогам.

Лучше учиться на магистралях, поскольку там есть барьеры, а скорость машин относительно друг друга минимальна, а, значит, безопасна, — пояснил URA.RU Субботин.

По мнению эксперта, обычные дороги не так хорошо освещены и качество их асфальта часто оставляет желать лучшего.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в 2020 году реформы по подготовке водителей. Документ, в частности, снимает запрет на учебную езду по магистралям, а традиционные «площадку» и «город» заменяет на объединённый экзамен по оценке навыков вождения. Однако, по мнению координатора общественного проекта «Движение» Андрея Орла, учиться надо на «спокойных» улицах, а единственная разница между передвижением по обычным дорогам и по магистрали — повышенная скорость, и она требует гораздо большей подготовки. В этом вопросе с ним солидарен и председатель комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов.