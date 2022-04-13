Автоэксперт одобрил продление истекающих водительских прав

Продление действия истекающих водительских прав позволит автомобилистам сэкономить время и деньги, сообщил автоэксперт, адвокат Вадим Рождественский «Радио 1». То, что из-за этого перенесутся медосмотры, он проблемой не считает: они касаются только автолюбителей, профессионалы и так проходят обследования регулярно.

Инициатива разумная, она даст некоторое облегчение водителям, поможет сэкономить время и снизит нагрузку на бизнес, в первую очередь связанный с грузоперевозками и общественным транспортом. Автолюбители тоже смогут сэкономить на госпошлине за права, а сейчас такое время, когда никакая экономия не будет лишней, — сказал Рождественский.

Он отметил, что недополучат свою выгоду частные клиники, в которых россияне проходили медосмотры для продления прав, но вернут её позже.

Ранее в России продлили на три года действие водительских удостоверений, срок действия которых истекал с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023-го. Об этом заявил на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики глава кабмина Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что решение связано с желанием снизить административную нагрузку для бизнеса и граждан.