Автоэксперт одобрил идею разрешить водителям в Москве покидать место ДТП

Разрешить водителям в Москве покидать место ДТП — это правильная идея, сообщил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков изданию Lenta.ru. Это позволит предотвратить повторные аварии и спасти жизни, объяснил он.

Самое дорогое — это жизнь и здоровье людей. Поэтому транспорт при первой возможности надо с дороги убирать. Статистика показывает, что на МКАД время вторичного ДТП 20 с чем-то минут. То есть в вас обязательно въедут, вопрос — когда. Через минуту или через час. Кому-то везёт, а кому-то совсем крупно не везёт, — сказал Кадаков.

Он добавил, что такая идея обсуждается давно, а Центр организации дорожного движения правительства Москвы уже проводил подобный эксперимент около двух лет назад. На МКАД высвечивались просьбы при аварии съезжать на обочину.

Кадаков заключил, что люди должны покидать дорогу при любом ДТП, но в первую очередь это касается быстрых магистралей.

Ранее стало известно, что водителям, попавшим в ДТП в Москве, хотят разрешить сразу покидать место происшествия. Вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания рекомендовал правительству Москвы, МВД, Минтрансу, Минцифры и РСА разработать соответствующий план мероприятий. Для проведения эксперимента выбраны МКАД, Третье транспортное кольцо, хорды и Центральная кольцевая автодорога.