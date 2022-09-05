Автоэксперт оценил закон, усиливающий контроль за водителями автобусов Автоэксперт Колодочкин: усиление контроля водителей автобусов улучшит ситуацию на дорогах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сентябре вступят в силу новые правила, согласно которым получить права категории D по управлению автобусом станет гораздо сложнее. Автоэксперт Михаил Колодочкин утверждает, что повышение требований к водителям автобусов улучшит ситуацию на дорогах. По его мнению, сейчас управление подобным транспортом слишком доступно. Также он напомнил, что раньше состояние водителей автобуса контролировали еще до выхода на рейс, пишет «360».

Могли не выпустить на линию, если у работника глаза красные или руки дрожат. Сейчас этого нет. Зато есть план, — заявил эксперт.

По мнению Колодочкина, стремление к выполнению плана приводит к проблемам с безопасностью на дорогах. Также он отметил, что на подобную должность нередко нанимают мигрантов, с которыми не всегда обходятся честно.

24 августа в Нижегородской области девять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Дзержинске. Днем позже междугородний автобус сбил людей на автостанции Феодосии в Крыму. Водитель снёс остановку и металлический забор. Происшествие случилось около 20:00, автобус маршрута Краснодар — Евпатория наехал на людей на территории автостанции. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы в больницы.