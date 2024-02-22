Автоэксперт оценил перспективы в России машин из Ирана, Индии и Африки Автоэксперт Шапарин усомнился, что машины из Индии и Иране попадут на рынок РФ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Автопроизводители из Ирана, Индии и стран Африки вряд ли будут допущены на российский рынок. Об этом NEWS.ru рассказал вице-президент Национального автосоюза Антон Шапарин. По его мнению, их продукция скорее всего не сможет пройти систему сертификации в РФ.

Иран долго и мучительно получал разрешительную документацию на некоторые свои модели и сейчас, судя по всему, будет допущен на наш рынок. Но при этом встает огромный вопрос с обслуживанием этих машин. Продать-то продали их, но надо ремонтировать. Плюс тут нет складов запчастей, локализации, конечно, тоже нет никакой, поэтому с ними ситуация сложная, — отметил Шапарин.

В Индии, по его словам, «огромный автопром» и «очень развитый», но для РФ неприменимый, потому что «мы очень надежно отгородили себя запредельно жесткими техническими правилами, которые изложены в Техрегламенте о безопасности колесных транспортных средств».

Ни один индийский автомобиль, думаю, через нашу систему сертификации не пройдет. Про африканские можно сказать ровно то же самое, — добавил Антон Шапарин.

Ранее автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин заявил, что Индия производит много автомобилей, но их качество остается невысоким. По его словам, большинство индийских автомобилей — это «недоделки».

Председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач отмечал, что иранские автомобили не адаптированы для российского климата, а их качество не соответствует европейскому.