Автоэксперт оценил освобождение от штрафов за несоблюдение разметки Автоэксперт Славнов поддержал освобождение от штрафов за несоблюдение разметки в снегопад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоэксперт Дмитрий Славнов поддержал инициативу Госдумы освободить водителей от уплаты штрафов за несоблюдение разметки и нарушение правил парковки во время сильных снегопадов. По его словам, коммунальные службы иногда не успевают расчищать дороги, поэтому разметку может быть просто не видно. Специалист добавил, что данный принцип нужно распространить и на дни после снегопадов, до момента ее приведения в порядок, пишет «360».

Очень хороший законопроект, потому что бывают не только сильные снегопады, но и коммунальная техника не справляется после них, — сказал Славнов.

Автоэксперт объяснил, что у водителей может не быть умысла нарушить разметку, но фиксирующие нарушения камеры в любом случае распознают их и начисляют штраф. Эксперт считает, что освобождение от наказаний в таких случаях не только облегчит жизнь автомобилистам, но и разгрузит суды.

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов ранее предложил объявить амнистию по штрафам для водителей при несоблюдении требований дорожной разметки. Соответствующее письмо было отправлено на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова. В нем говорится, что из-за аномальных погодных условий разметка становится незаметной и водители теряют деньги.