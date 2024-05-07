Автоэксперт оценил новую машину Владимира Путина Автоэксперт Баканов: обновленный Aurus Senat подвергся серьезным изменениям

Фото: Алексей Бабушкин/ТАСС

Владимир Путин у обновленного автомобиля кортежа президента РФ Aurus Senat

Лимузин Aurus Senat, на котором президент Владимир Путин приехал на церемонию инаугурации, подвергся серьезным изменениям, сообщил NEWS.ru автоэксперт Петр Баканов. Он обратил внимание, что образ машины стал более лаконичным.

Работа по обновлению Aurus Senat проведена колоссальная. Машина подверглась серьезным изменениям. Стал алюминиевый капот, появились новые матричные фары, сами они стали меньше. Внешне обновленный Aurus смотрится даже скромнее предшественника. В отделке стало меньше хрома, образ стал более лаконичным, даже лишился части помпезности. Новые колесные диски, задние фонари стали чуть меньше, переехала площадка под номерной знак. Раньше она располагалась на крыше багажника, а теперь на заднем бампере, — отметил собеседник.

По словам эксперта, более масштабные перемены произошли в салоне автомобиля. Так, сказал Баканов, изменили всю переднюю панель, руль и и дверные карты. Раньше передняя панель была сделана в горизонтальном дизайне, а сейчас идет переход к т-образной структуре, где доминанту играет новый дисплей мультимедийной системы.

Кроме того, указал собеседник, создатели Aurus отказались от механического усилителя трансмиссии и поставили джойстик. Еще увеличился экран мультимедийной системы, убрали шайбу контроллера, теперь все переведено на сенсор.

Меньше стало количество кнопок в салоне. Спорное изменение, что теперь кнопки электропривода сиденья расположены на дверях. Такое решение популярно на Mercedes, и многие стали подхватывать, хотя я не вижу в этом особого смысла, — объяснил Баканов.

Владимир Путин 7 мая приехал на церемонию инаугурации на обновленном лимузине Aurus Senat. Этим автомобилем глава государства воспользовался впервые, черный седан проделал путь в несколько сотен метров до Большого Кремлевского дворца. Его сопровождал кортеж из восьми электромотоциклов.