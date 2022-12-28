Автоэксперт оценил идею штрафовать водителей без ОСАГО по камерам Автоэксперт Гуляев: штрафы водителей без ОСАГО по камерам помогут защитить автомобилистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоэксперт Роман Гуляев назвал хорошей идеей штрафовать водителей без страховки ОСАГО на дорогах с помощью камер. По его словам, которые передает «360», в перспективе это помогло бы защитить других участников дорожного движения, ведь в случае аварии они могут получить возмещение только от страховой компании виновника ДТП. Если машины без ОСАГО будут чаще «вылавливать», российские автомобилисты имели бы более надежные гарантии возместить нанесенный авто ущерб в случае аварийной ситуации, пояснил специалист.

Было бы очень здорово, если бы эти проверки получились бы и действительно стали бы вылавливать машины, которые ездят без ОСАГО. Тут нет вопроса безопасности, тут есть вопрос того, чтобы люди были защищены и имели возможность получить возмещение, — отметил Гуляев.

Автоэксперт напомнил, что на данный момент проверить наличие страховки могут только сотрудники ГИБДД. Также инспекторы могут проверить полис ОСАГО в случае ДТП, когда один из водителей обвиняет другого и просит наказать его, добавил специалист.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев ранее рассказал, что в России в 2023 году предполагается запустить механизм проверок наличия полиса ОСАГО через камеры дорожного движения. Он также упомянул об обсуждении ВСС и Банком России продления мер поддержки страховщиков в новом году.