Автоэксперт оценил идею штрафов за пьяную езду на электросамокатах Автоэксперт Шапарин: штрафовать за пьяную езду на электросамокатах еще рано

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штрафы за управление электросамокатами в нетрезвом виде вводить преждевременно, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Как заявил эксперт в беседе с «360», сначала необходимо организовать процедуру регистрации этой техники.

Мы можем запретить электросамокатчикам все что угодно, но проконтролировать это мы не можем никак. <...> Регулирование должно начинаться с одной-единственной вещи: мы должны знать, кто едет на электросамокате. Мы должны ввести процедуру регистрации этой техники, — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что сегодня самокатчики зачастую не останавливаются по требованию сотрудника полиции, а просто уезжают, и поймать их невозможно. По словам эксперта, чтобы навести порядок в этой сфере, необходимо внести поправки в закон о регистрации транспортных средств с присвоением электросамокату номера через «Госуслуги». Также в этой связи необходима корректировка Кодекса об административных правонарушениях. Точечный запрет пьяной езды результатов не даст, считает Шапарин.

Он добавил, что проще всего отследить нарушителя на прокатном самокате — достаточно выяснить, с чьей карты прошла оплата.

Самая сложная ситуация — с частными самокатами, потому что там абсолютное инкогнито. Если меня собьет самокатчик, я буду лежать в луже крови и это будет <...> частный самокат, то я просто там скончаюсь, и все, — рассудил эксперт.

Ранее правительство РФ поддержало новый законопроект, предусматривающий введение штрафов за пьяную езду на электросамокатах. Сумма наказания может достигать 30 тысяч рублей.