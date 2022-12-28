Автоэксперт оценил идею применять в ремонте по ОСАГО подержанные детали Автоэксперт Ракитин: использование подержанных деталей может создать риски для водителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование подержанных деталей при ремонте автомобиля по ОСАГО может создать опасность для их владельцев, рассказал Lenta.ru автоэксперт Максим Ракитин. Специалист отметил, что подержанные детали нельзя использовать, если от них зависит безопасность авто. По его словам, установка ранее использованных подвесок, блоков ABS, тормозных систем и подушек безопасности может стать «лотереей» для водителей и создать для них дополнительные риски.

Если мы говорим про блоки ABS, про подвеску, про тормозную систему, про подушки безопасности, то, с моей точки зрения, устанавливать их после использования — это лотерея, в которой вряд ли кто-то выиграет, — заявил Ракитин.

При этом автоэксперт отметил, что подержанные детали кузова можно использовать для ремонта — это не создаст для автомобилистов дополнительных рисков. Также он добавил, что починка автомобиля по ОСАГО с помощью подержанных деталей может потребоваться только тем, у кого не хватает средств для покупки запчастей.

Ранее глава глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев рассказал, что уже в I квартале 2023 года могут запустить пилотный проект использования подержанных запчастей для ремонта по ОСАГО.

До этого Уфимцев рассказал, что в России в 2023 году предполагается запустить механизм проверок наличия полиса ОСАГО через камеры дорожного движения. Он также упомянул об обсуждении ВСС и Банком России продления мер поддержки страховщиков в новом году.