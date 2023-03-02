Автоэксперт оценил идею Минтранса ограничить время работы таксистов Автоэксперт Шубин: без переработок доходы таксистов будут недостаточными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Без переработок доходы таксистов будут недостаточными, рассказал СМИ автоэксперт Денис Шубин, комментируя инициативу Минтранса России. При этом он подчеркнул, что ограничение времени работы водителей такси нужно для приведения в норму исполнения транспортного законодательства. По его словам, требования связанные с регулированием отдыха водителей уже существуют, просто таксистов они еще не коснулись.

Если таксист не переработает — он и ничего не заработает. Но любое регулирование отдыха водителей, которые работают на регулярной основе — это требование закона о транспорте. Просто таксистов, в настоящий момент, не касалось, — заявил Шубин.

Автоэксперт напомнил, что в сфере грузоперевозок уже введено нормирование учета времени работы водителей.

Министерство транспорта РФ ранее подготовило проект постановления, согласно которому водители такси перестанут получать новые заказы от агрегаторов, отработав 12 часов. Кроме того, таксисты должны будут сделать перерыв не позднее чем через пять часов после начала смены и не смогут получить новый заказ до тех пор, пока не завершат предыдущую поездку. Эксперты отметили, что необходимость ждать водителя, завершающего поездку, вызвала множество жалоб у пассажиров.