Автоэксперт оценил эффективность введения номеров для электросамокатов Автоэксперт Попов усомнился в эффективности введения номеров для самокатов

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Введение номерных знаков для электросамокатов с целью установления нарушителей может оказаться неэффективной мерой на данном этапе, считает автоэксперт Дмитрий Попов. В беседе с MIR24.TV он подчеркнул, что на средства индивидуальной мобильности (СИМ) могут не нанести уникальный государственный регистрационный знак (ГРЗ).

Представьте себе, что у одной кикшеринговой компании 10 тысяч самокатов. Они купят 100 номеров, клонируют и расставят на все самокаты — в этом случае мы не будем идентифицировать нарушителя. Неуникальность ГРЗ, если он не привязан к конкретному электросамокату, очевидна, — пояснил эксперт.

По его словам, сама мера может создать правовое поле для применения фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Все будет зависеть от того, добросовестно ли отнесутся к маркировке СИМ кикшеринговые компании. Со временем, уверен Попов, номерные знаки помогут проще устанавливать нарушителей ПДД.

В конечной точке она все равно будет эффективна. <...> Мы рано или поздно придем к тому, что у нас будут близнецы-братья с одинаковыми номерами в разных районах города. И тогда возникнет вопрос, что все-таки правильно было бы каким-то образом индивидуально привязывать номера, — считает эксперт.

Пиар-агент компании Whoosh Анастасия Шевченко ранее рассказала, что электросамокаты в Москве оснастят укрупненными номерами для удобства фиксации нарушений камерами. По ее словам, индивидуальный номер будет так же легко распознать, как и номера у машин.