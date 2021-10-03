Автоэксперт оценил эффективность контроля средней скорости на дорогах

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто положительно оценил отмену штрафов за превышение средней скорости , которое фиксируют две камеры, установленные в нескольких километрах друг от друга. Саму идею контроля средней скорости он считает эффективной, но реализацию в России — нет. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Моржаретто считает, что превысивший скорость под первой камерой водитель замедляется, чтобы уменьшить среднюю скорость, и это снижает риск ДТП. Измерение средней скорости даёт водителям возможность исправиться, если они где-то превысили скоростной лимит. Но при этом нет рекомендаций, как устанавливать камеры.

Во Франции такая система хорошо себя зарекомендовала. Но там чётко описаны правила: расстояние между ними не должно превышать, допустим, 5 км, причем это должна быть дорога без въездов и заездов, чтобы можно было оценить, что действительно автомобиль въехал и выехал на этом участке, никуда не сворачивал. Преимущественно там такие камеры ставят в тоннелях, где невозможно свернуть. А у нас апофеоз глупости был на трассе М-1 «Беларусь», где камеры были установлены между Вязьмой и Сафоново, там больше 70 км, десятки въездов, выездов, можно вообще развернуться и поехать назад, — сказал автоэксперт.

Моржаретто добавил, что водители могут сами определять среднюю скорость по спидометру: он немного завышает показатели на скорости свыше 100 км/ч, но это незначительная погрешность.

Также автоэксперт рассказал, что в навигаторе указаны стационарные камеры, но не мобильные — их могут перемещать.

Мобильную камеру положено, по документам, устанавливать там, где вдруг случилось несколько ДТП. Но в реальной жизни они появляются там, где есть знак «40», неизвестно откуда взявшийся, и так зарабатывают деньги, — заявил Моржаретто.

Ранее стало известно, что Минюст совместно с другими ведомствами планирует добавить в КоАП новые штрафы для водителей. В частности, может быть расширен перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства.