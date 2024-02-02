Автоэксперт объяснил слова Путина о крахе немецкого автопрома Автоэксперт Зенкевич: немецкому автопрому стало хуже из-за цен на энергоносители

Фото: kremlin.ru/Александр Казаков, РИА Новости

Владимир Путин

Немецкому автопрому становится хуже из-за высоких цен на энергоносители и сокращения рабочих мест, но в качестве машины не потеряли, рассказал NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич, комментируя слова президента России Владимира Путина об уничтожении Германией этой отрасли. По его мнению, ФРГ переживет эти сложности, а, учитывая дружеские отношения с США, завод переедет на другое место и будет выпускать продукцию на иные рынки.

Я думаю, немецкому автопрому реально становится хуже. Давайте не будем забывать, что условно производство автомобиля в Германии стало дороже по объективным причинам. Выросли цены на энергоносители, причем это касается не только автопрома, а компаний по производству металла, химической промышленности. В целом, я думаю, они это переживут. Проблемы связаны с подорожанием энергоносителей, сокращением рабочих мест, но не более того. Учитывая, что немцы хорошо дружат с американцами, в случае чего просто один завод переедет в другое место и будет выпускать машины там, где будет выгодно, — сказал Зенкевич.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Германия сейчас уничтожает свою автомобильную промышленность. При этом он в шутку добавил, что немцам «надо как-то помочь».

До этого политолог Владимир Сергиенко заявил, что проблемы концерна Mercedes являются только началом системного энергетического кризиса в Европе. Таким образом он прокомментировал закрытие 80 салонов Mercedes-Benz на территории ФРГ и продажу штаб-квартиры в Штутгарте.