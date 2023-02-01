Автоэксперт объяснил, почему водители могут парковаться неправильно Автоэксперт Лыткин: водители могут парковаться неправильно из-за неумения или хамства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водители паркуются неправильно либо если они плохо учились в автошколе и не усвоили этику поведения на дорогах, либо если они еще не научились водить и уважать других автомобилистов, рассказал «Радио 1» автоэксперт Александр Лыткин. По его словам, иногда припарковаться в неположенном месте могут заставить обстоятельства. При этом водители-хамы могут перекрыть проезжую часть или заехать на бордюр без особой причины, отметил эксперт.

Это вопрос водительской этики, однако не все так однозначно. Есть обстоятельства, которые заставляют водителей парковаться неправильно. Тем не менее, есть водители-хамы, которые без угрызения совести заезжают на бордюр или перекрывают проезжую часть, — пояснил Лыткин.

Автоэксперт отметил, что в каждой всем начинающим водителям преподают этику поведения на дороге,а также учат правильной парковке, поэтому по умению парковаться можно определить, насколько человек усердно занимался в автошколе. Также он призвал бороться с водителями-хамами. Эксперт напомнил, что раньше инспекторы ГАИ снимали номера с неправильно припаркованных автомобилей и оставляли записку с информацией о том, где их можно забрать.

Автоэксперт Владимир Бахарев ранее рассказал, что ДТП зимой происходят из-за двух типов ошибок участников дорожного движения — технических и мотивационных. В первом случае водитель поступает неверно из-за непонимания технических особенностей автомобиля, а во втором — из-за неправильного анализа ситуации на дороге. Специалист пояснил, что зимой водители часто упускают из внимания многие связанные с особенностями холодного времени года факторы и недооценивают обстановку.