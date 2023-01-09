Автоэксперт объяснил, почему опасно выбрасывать мусор на дорогу Автоэксперт Мартыненко: выброшенный из окна машины мусор может привести к ДТП

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Выброшенный из окна машины мусор, может быть опасен не только для окружающей среды, но и для других водителей, рассказал «Радио 1» автоэксперт Виктор Мартыненко. Комментируя разрешение использовать камеры видеофиксации для контроля водителей, которые выбрасывают мусор на дорогу, он подчеркнул, что такие нарушения могут привести с серьёзным ДТП.

Штрафовать водителей за выброшенный мусор это очень хорошая идея, так как некоторые люди не понимают опасность данного деяния. Мусор, летящий из машины, может привести с серьёзному ДТП, — пояснил автоэксперт.

Сейчас камеры для выявления нарушителей работают в тестовом режиме. Проводится проверка, насколько детально можно рассмотреть водителя и выбрасываемый из окна мусор. Нарушителям с 11 января будет грозить штраф в пределах 100 тысяч рублей, а для водителей большегрузов штраф составит до 200 тысяч рублей.

Автоэксперт Мартыненко посоветовал сохранять спокойствие тем водителям, на лобовое стекло которых попал мусор. Паника может спровоцировать непродуманные действия, которые часто становятся причиной аварии. По мнению автоэксперта, самым опасным мусором являются выброшенные пустые пакеты.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил о необходимости обучать детей правильному сбору мусора. Это позволит вырастить молодое поколение с правильным отношением к экологии. Экологическое образование сможет в будущем заинтересовать не только детей, но и их родителей, бабушек и дедушек.