Автоэксперт объяснил, как завести машину в мороз

https://static.news.ru/photo/ed3385ee-6a31-11eb-b948-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автоэксперт Дмитрий Попов перечислил приёмы, которые позволяют избежать проблем с запуском автомобиля в сильный мороз.

По словам специалиста, в первую очередь аккумулятору необходимо обеспечить небольшую нагрузку.

Посидели в машине, одну-две минуты подержали включёнными фары. Аккумулятор пришёл в чувство, попробовали завести, — рассказал телеканалу «Звезда» Попов.

Он также указал на целесообразность использования резервных аккумуляторов.

Задача — всеми правдами и неправдами загнать тёплый воздух под машину, заставить электролит стать жидким и прогреть масло, — объяснил автоэксперт.

Такие действия помогут завести автомобиль при температуре воздуха до минус 18 градусов.

Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, что обязательно стоит взять с собой в машину в зимнее время. По его словам, одной из важнейших вещей в это время года является лопата. По словам специалиста, во время снежных заносов она выручит автомобилистов в любой ситуации. С помощью лопаты удобно выбраться из сугроба, а также расчистить место под парковку. Также с собой стоит возить портативное зарядное устройство. Оно поможет зарядить телефон и сообщить о своём местонахождении, если в пути с вами что-нибудь случилось. Пренебрегать таким средством самобезопасности для экстренных случаев не стоит.

Помимо этого, хорошо иметь в багажнике баллон со сжатым воздухом и продувать им все щели в машине после автомойки. Это поможет не допустить замерзания капель воды, к примеру, в замочной скважине, и избавит от ряда соответствующих проблем. Также особое внимание стоит уделить «омывайке» для стёкол — в её составе должно быть как можно больше спирта, писал NEWS.ru.