Автоэксперт объяснил, как выбрать качественное машинное масло Автоэксперт Форманчук: машинное масло лучше покупать в сервисах на розлив

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Автосервис

Машинное масло лучше покупать на розлив в проверенных сервисах, заявил в беседе с «ФедералПресс» автоэксперт Кирилл Форманчук. По его словам, замена масла в сервисах не способна в полной мере обезопасить от подделки, так как в некоторых случаях их крайне трудно отличить от оригиналов. Специалист подчеркнул, что в сервисах могут пояснить, откуда поступило масло, и предоставить сертификат его качества.

Обслуживание машины и замена масла в проверенных сервисах помогут избежать обмана. Но это далеко не 100% гарантии <...>. Чтобы избежать проблем, можно покупать масло на розлив из бочек у зарекомендованных сервисных центров. Там больше возможностей проследить, откуда пришел товар. Там же могут предоставить сертификат, — отметил эксперт.

Форманчук уточнил, что последствия от контрафактного масла для авто могут быть тяжелыми. Он советует менять масло через каждые 10 тысяч км пробега автомобиля — в таком случае негативных последствий будет меньше, даже если смазочный материал был некачественным.

Автоэксперт Дмитрий Попов ранее заявил, что гнаться за брендированными запчастями для авто бессмысленно, ведь на рынке достаточно хороших немаркированных деталей, ничуть не уступающих им по качеству. По его словам, многие автопроизводители сейчас пользуются мультибрендовым снабжением при работе. Именно они и поставляют на рынок качественные комплектующие без маркировки, которые при этом не уступают брендовым, считает специалист.