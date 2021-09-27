Автоэксперт объяснил, как избежать штрафов за дополнительную акустику

Наличие дополнительной акустики в салоне автомобиля водителю скрыть не удастся, инспектор ГИБДД сразу заметит её даже при беглом осмотре. Чтобы не получить за это штраф, необходимо оформить разрешение на их установку. Об этом «ПолитЭксперту» рассказал специалист транспортной отрасли Алексей Тузов.

Эксперт подчеркнул, что разрешение необходимо только в случае, если для установки динамиков, усилителя и сабвуфера нужны изменения в схеме питания автомобиля.

На самом деле штрафы за установку дополнительной акустической системы в автомобиле не предусмотрены, как и за их размещение в любом месте автомобиля без вмешательства в конструкцию. Например, поместить дополнительные динамики на полке багажника разрешено, но строго запрещается устанавливать их вместо подушек безопасности, — пояснил Тузов.

По его словам, получить право на установку дополнительной акустики можно двумя способами. Оба они отнимают много времени и средств у владельца авто.

Так, например, можно самостоятельно обратиться в ближайшую лабораторию, имеющую аккредитацию Таможенного союза для предварительной техэкспертизы авто. На основании выданного заключения сотрудники ГИБДД выдают предварительное разрешение на изменение конструкции, после чего можно проводить работы. Затем нужно пройти техосмотр и снова обратиться за проверкой безопасности в лабораторию. Все процедуры в этом случае обойдутся примерно в 10 тысяч рублей.

Второй способ предполагает передачу всех прав по внесению изменений представителям станции техобслуживания, которая сотрудничает с аккредитованными лабораториями. Здесь стоимость услуг может составить порядка 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственной автоинспекции будут выносить решения о наложении штрафа суммой 500 рублей. Этот штраф будет введён для тех, кто установил в своём транспортном средстве лишнюю колонку, которая не предусмотрена штатной комплектацией автомобиля.

В МВД отметили, что акустические системы в транспорте являются фактором технического регламента, по которому транспортное средство считается пригодным к вождению или нет. Лишняя колонка или усилитель может подпадать под параметр «внесение изменений в конструкцию АТС», что влечёт за собой составление протокола по первой части статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях.