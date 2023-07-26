«Хлебанет»: автоэксперт объяснил, чем опасны глубокие лужи Автоэксперт Славнов назвал гидроудар основной угрозой для водителей в ливень

Глубокие лужи на дорогах после сильного дождя таят ряд опасностей для автомобилистов, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» автомобильный эксперт Дмитрий Славнов. По его словам, попадание машины в лужу может обернуться заглохшим двигателем из-за гидроудара.

Эксперт прокомментировал затопления после обильных дождей, прошедших в российской столице днем в среду, 26 июля. Он подчеркнул, в большинстве случаев ОСАГО не покрывает ущерб от гидроудара.

Автовладелец въезжает в «озеро», в лужу на свой страх и риск. Может произойти гидроудар, и он останется вообще без машины, либо двигатель нужно будет менять. ОСАГО в данном случае не работает. <...> Силовой агрегат хватает воду, и, когда поршень стремится вверх, происходит гидроудар в этом маленьком пространстве, — объяснил специалист.

Он добавил, что гидроудар можно получить даже в неглубокой луже, вероятность этого зависит от места расположения точки забора воздуха для двигателя.

Дело не в глубине лужи. На машинах есть шноркель. Он ставится выше точки забора воздуха. Соответственно, чем ниже точка забора воздуха, тем больше вероятность того, что машина хлебанет воду, — пояснил Славнов.

В среду, 28 июля, на Московский регион обрушились тропические ливни. По информации Росгидромета, за сутки в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков.