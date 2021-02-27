Автоэксперт объяснил продление порядка техосмотра в России

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что решение продлить действующий порядок техосмотра в России до 1 октября 2021 года может быть вызвано неготовностью станций технического осмотра к введению новых правил.

Постановление о продлении порядка техосмотра подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В кабмине считают, что это даст автовладельцам и ряду предпринимателей время, чтобы надлежащим образом приготовиться ко вступлению в силу новых правил.

Сажин в беседе с телеканалом «Звезда» предположил , что кабмин заметил проблемы у страховых компаний, которые не справлялись с техосмотрами, и решил «по новой восстановить всю процедуру».

Только те площадки, где проходит техосмотр, не готовы к этому. И получается, что в этой ситуации будет сбой в работе системы, будут большие очереди. То есть сама процедура техосмотра ещё не организована, — сказал автоэксперт.

Сажин заявил, что перед вступлением в силу новых правил станции техосмотра должны пройти аккредитацию. Также целесообразно увеличить количество таких объектов, добавил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым вновь вернул Госавтоинспекции контроль над техническим осмотром автомобилей, передавал NEWS.ru. Документ вступит в силу с 1 марта.