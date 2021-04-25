Автоэксперт назвал вред от заправки машины «под завязку»

https://static.news.ru/photo/aec3270e-a624-11eb-9323-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заправка автомобиля «под завязку» повышает риск нарушения работы системы вентиляции в топливном баке, заявил технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов в беседе с агентством ПРАЙМ.

Он отметил , что это может привести к тому, что бензин станет вытекать по дренажным трубкам. Водитель утечки не заметит из-за их расположения, а топливо может попасть на детали и навредить им.

Чтобы не нанести вред основным системам в автомобиле, надо соблюдать несколько правил. Первое правило — заправляться, когда топливо приближается к минимуму. Об этом сообщит либо бортовой компьютер, показав количество километров, которые можно пройти на оставшемся бензине, либо стрелка уровня топлива в баке, в зависимости от марки и модели авто, — указал эксперт.

Рязанов назвал вторым правилом использование только топлива, указанного в инструкции. И, наконец, заправка до «горловины» может навредить работе как датчика уровня топлива, так и лакокрасочному покрытию кузова, когда будет выливаться при движении, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что привычка водителей тщательно прогревать автомобиль перед поездкой является вредной, поскольку длительная работа мотора на холостых оборотах приводит к снижению его ресурса, а в перспективе — и к капитальному ремонту. Об этом рассказал эксперт портала «Автовзгляд». По его словам, основной риск связан с состоянием моторного масла.