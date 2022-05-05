Автоэксперт назвал условие снижения цен на европейские автомобили Автоэксперт Славнов: европейские автомобили подешевеют в РФ после возобновления поставок

Фото Beata Zawrzel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В России снизятся цены на европейские автомобили, как только Европа возобновит поставки в страну, поскольку стоимость продукции привязана к курсу доллара и евро, считает автоэксперт Дмитрий Славнов. Вместе с этим он предположил, что из-за закрытых границ возобновления поставок в этом году ждать не стоит, пишет Lenta.ru.

Если поставки будут, то они привязаны к курсу доллара, то есть официальные дилеры закупают авто за определённую стоимость в долларах или евро, из этой закупочной стоимости формируется стоимость продажи. Закупочная стоимость привязана к курсу доллара, евро. Соответственно, если курс доллара будет падать, и машины, и продукты потребления будут дешеветь, — пояснил Славнов.

Он предположил, что в 2022 году в Россию начнут поставлять автомобили из Азии, цена которых не зависит от курса доллара. Славнов отметил, что на вторичном рынке сейчас не наблюдается никаких колебаний цен. По его словам, россияне продают автомобили по тем ценам, которые они считают приемлемыми в конкретный момент.

Один человек может продать по цене ниже рыночной, потому что ему нужны деньги сразу, другой может держать поверх рынка, потому что он ещё ездит на ней, летний сезон впереди, и ему нужно ездить на дачу, хоть машина уже сыплется и дышит на ладан, — резюмировал автоэксперт.

Ранее координатор движения «Синие ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в интервью NEWS.ru дал советы по приобретению подержанных машин. По его словам, уход из России иностранных автоконцернов и перебои в производстве отечественных автомобилей вызвали рост продаж на вторичном рынке.