Автоэксперт назвал способы сократить траты на машину Автоэксперт Кадаков: аккуратная езда поможет сэкономить на авто

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Ремонт и обслуживание авто в автосервисе

Ежемесячные траты автомобилистов в России выросли на 11% по сравнению с предыдущим годом и в среднем составляют 10 тысяч рублей в месяц, сообщают «Народные новости». Автоэксперт Максим Кадаков в беседе с изданием объяснил, что траты на автомобиль слагаются из двух основных источников: расходы на топливо и на техобслуживание. Эксперт рассказал: если изменить стиль езды на более аккуратный, то можно существенно сократить месячные траты на авто.

По словам Кадакова, если машина в среднем расходует 10 л на 100 км, то при аккуратной езде на этом же автомобиле можно показать результат в девять литров. При этом на обслуживании машины специалист не рекомендует экономить.

Главное, чтобы экономия не переросла во что-то серьезное, потому что <...> это очень часто оборачивается каким-то нехорошим процессом. Либо мы загоняем автомобиль в состояние помойки, либо мы просто доводим автомобиль в состояние, когда, условно, может отвалиться колесо, или же позволить себе ездить на лысых шинах, что тоже недопустимо, — отметил он.

Как добавил автоэксперт, обслуживать машину сейчас у официальных дилеров многим просто не по карману, поэтому народ оказывается вынужден искать тех, кто сможет выполнять сервисные работы по более низким ценникам.

В России с 1 сентября изменились правила техосмотра автомобилей. Для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов уменьшится количество обязательных требований. Было разрешено не проверять транспортное средство на наличие повреждений или коррозии тормозных трубок. Также инспекторы не станут обращать внимание при проверке на отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, не станет препятствием и нерабочее штатное противоугонное средство. Больше не станут контролировать небольшое подтекание масел и других рабочих жидкостей в основных агрегатах автомобиля.