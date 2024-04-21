Автоэксперт назвал способ вернуть автомобилю свежий вид Автоэксперт Емелькин: абразивная глина снимет неровности на кузове автомобиля

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Лакокрасочное покрытие автомобиля после зимы тускнеет, поэтому его можно освежить с помощью полировки, рассказал эксперт издания «За рулем» Геннадий Емелькин. По его словам, лучше использовать абразивную глину, а также салфетки из микрофибры.

Главная изюминка работы — в абразивной глине. Она снимает все неровности на кузове. Даже еще не обрабатывая автомобиль полиролью, мы получаем гладкое покрытие. Глина, несмотря на свое название, не приносит кузову повреждений. Это необходимый элемент работы, — рассказал Емелькин.

Эксперт добавил, что перед полировкой кузов необходимо очистить специальным растворителем или бензином. Полироль стоит наносить поролоновой губкой. Следом можно брать абразивную глину и наносить ее на смоченный водой кузов слева-направо, вверх-вниз. Емелькин отметил, что по одному месту достаточно провести три-четыре раза. После этого нужно удалить влагу с кузова, а затем нанести губкой полироль.

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