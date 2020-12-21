Автоэксперт назвал семь способов разморозить омыватель в автомобиле

https://static.news.ru/photo/f61cca18-42bc-11eb-b5fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В зимний период, когда на улице минусовая температура воздуха, отогреть бачок омывающей жидкости автомобиля становится настоящим квестом. Однако есть аж семь способов сделать это, рассказал автоэксперт Алексей Ревин.

Самый простой и действенный, хотя и не самый быстрый — оставить автомобиль в тёплом месте. Правда, если гаража нет, то до такого места ещё нужно добраться, а без омывателя сделать это бывает нелегко.

Второй способ — посещение мойки. Если есть возможность до неё добраться, то мойщика можно попросить направить в горловину струю воды. Даже негорячая, она быстро размоет лёд за счёт постоянной подачи. Но так как вода будет интенсивно выливаться в подкапотное пространство, необходимо прикрыть электрические приборы и разъёмы.

Третий вариант — снять бачок и отогреть его дома под горячей водой. Однако такое решение подходит лишь для тех моделей машин, где имеется лёгкий доступ к баку.

Если в бачке замёрзло небольшое количество жидкости, можно залить концентрированную незамерзающую жидкость, предварительно её подогрев. Чтобы поскорее размыть лёд, можно опустить в горловину шланг от шинного компрессора. Пузыри воздуха будут интенсивно перемешивать жидкость, улучшая тем самым теплообмен.

Отогреть бачок омывателя можно, и постепенно замещая жидкость внутри. Для этого понадобится шланг с грушей. После того как внутрь залита порция подогретой незамерзайки, через пару минут её надо откачать вместе с водой. Так постепенно, подавая в бачок новые порции подогретой жидкости, и получится растопить лёд.

Ещё один способ — применение фена, который можно направить в горловину. Причём безопаснее использовать бытовое, чем промышленное устройство. Важно лишь найти возможность его подключить. Хотя отогревание таким способом может оказаться долгим.

Последний из предложенных Ревиным вариантов заключается в использовании автомобильной лампы накаливания мощностью 21 Ватт. К ней можно присоединить провода, опустить лампу в бачок и присоединить провода к аккумуляторной батарее напрямую. Но разморозка будет долгой, к тому же за процессом нужно приглядывать.

Впрочем, в ряде случаев жидкость омывателя может оттаять при простом прогреве автомобиля за счёт повышения температуры в подкапотном пространстве. Заодно прогреется и двигатель автомобиля, находившегося на улице в холодное время года. Как писал NEWS.ru, эксперты называют это необходимой процедурой, однако указывают на то, что следует учитывать время процедуры. В ряде случаев оно может оказаться долгим.