Автоэксперт назвал самое опасное нарушение при езде ночью

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Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко назвал самое опасное нарушение ПДД при езде в ночное время. Он отметил, что такое нарушение может быть опасным даже не столько для других водителей и пешеходов, сколько для самого автомобилиста.

Специалист предупредил, что в ночное время суток не стоит использовать дальний свет и противотуманные фары. В первом случае световой поток может ослепить водителей встречных машин и привести к ДТП, а противотуманные фары предназначены для езды в плохих погодных условиях. При худших обстоятельствах автомобилист из машины сзади не сможет верно рассчитать дистанцию, что также приведёт к аварии.

Помимо этого, в тёмное время суток обязательно нужно соблюдать скоростной режим. Если говорить о подъезде к населённым пунктам, то местные жители могут переходить дорогу, и зачастую на их одежде нет светоотражателей. Таким образом, когда автомобиль двигается достаточно быстро, возможен наезд на пешехода.

Также не стоит ездить с грязными фарами. Из-за их сильного загрязнения поток света может быть неравномерным или же слишком слабым. В итоге, любая кочка или ямка — и автомобиль угодил в ДТП. Однако самым опасным нарушением является езда в момент, когда водитель очень хочет спать.

Если вы чувствуете усталость, вас клонит в сон, не надо оставаться за рулём. Лучше остановиться, пройтись. Можно сделать несколько приседаний, взбодриться, — советует специалист.

Мартыненко заметил, что если предстоит долгая дорога, то лучше остановиться в каком-нибудь месте и поспать. Он отметил, что при езде «сквозь сон» автомобилист ничего не выиграет, а вот жизни лишиться может, так как в этом состоянии он неспособен сохранять контроль над транспортным средством, передаёт «Радио 1».

Ранее NEWS.ru писал, что координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов посоветовал автомобилистам пройти техосмотр до 1 марта, пока ещё действуют старые правила. В противном же случае можно нарваться на крупный штраф.

Дело в том, что с начала марта в России вступает в силу закон, согласно которому все диагностические карты, полученные без осмотра машины, аннулируют. Пройти такой техосмотр можно будет теперь только в пункте осмотра автомобиля, где, по словам Шкуматова, начнётся «настоящий аншлаг».