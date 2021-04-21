Автоэксперт назвал распространённую привычку водителей, уничтожающую мотор

https://static.news.ru/photo/48cec66c-a30c-11eb-a8b7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Привычка водителей тщательно прогревать автомобиль перед поездкой является вредной, поскольку длительная работа мотора на холостых оборотах приводит к снижению его ресурса, а в перспективе и к капитальному ремонту.

Об этом рассказал эксперт портала «Автовзгляд». По его словам, основной риск связан с состоянием моторного масла — на низких оборотах снижается скорость его циркуляции в системе двигателя. Низкое давление масла может привести к проблемам, например, износу маслонасоса или масляному «голоданию» всего агрегата.

Автоэксперт также считает, что при долгой работе на холостых топливно-воздушная смесь сгорает неэффективно. При этом несгоревшее топливо с примесью масла попадает на соты нейтрализатора, забивая их. Так дорогостоящий узел начинает разрушаться, а его керамические частички засасывает в мотор. Это почти наверняка вызовет появление задиров в цилиндрах, что закончится капремонтом мотора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что покупка автомобиля с пробегом должна проходить с выполнением нескольких обязательных шагов. Эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин считает, что их всего восемь. Во-первых, необходимо убедиться, что бюджет на покупку соразмерен средней рыночной цене приглянувшейся машины. Сравнить предложения можно на популярных специализированных площадках.