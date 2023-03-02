Автоэксперт назвал причины постоянного запотевания фар изнутри Автоэксперт Хайцеэр: при запотевании фар изнутри решить проблему можно герметизацией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запотевание фар изнутри является естественным процессом, который нельзя предотвратить, решить такую проблему можно герметизацией или заменой, сообщил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Автоэксперт отметил, что такая неприятная привычка у фар проявляется в любое время года. Часто это происходит после мойки, если на фару попадает мощная струя воды, и внутрь проникает влага. При запотевании фара может перегореть во время езды, что представляет опасность для жизни, предупредил Хайцеэр.

Запотевание фар изнутри никак не предотвратить. Нужно герметизировать фару, если это возможно. Оно происходит либо после мойки, либо из-за нарушения герметичности, туда попадает влага и из-за разности температур происходит запотевание. Естественный физический процесс. <...> Это неприятная привычка у фар, — сказал эксперт.

Если фара горит, запотевание со временем проходит, так как внутри поддерживается определенная температура, объяснил Хайцеэр. Вечером свет становится более блеклым, что не только опасно, но и неприятно, по его словам..

Из-за этого фара может во время езды может перегореть из-за повышенной влаги, постепенно изнашивается отражающая поверхность. Плюс грязь, реагенты влияют на электрику. За светом нужно следить, это серьезная неисправность — сломанная фара. Это опасно для жизни, — можно на узкой плохо освещенной дороге спутать мотоцикл и велосипед, не оценить габариты другой машины, — объяснил он.

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