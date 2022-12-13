Автоэксперт назвал причину образования наледи на стеклах автомобиля Автоэксперт Попов: наледь на стеклах авто говорит о нарушении в распределении тепловых потоков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если из-за холода затрудняется обзор в боковых стеклах автомобиля, это может свидетельствовать о неправильном распределении в нем тепловых потоков, рассказал СМИ автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, чтобы предотвратить образование наледи, следует заранее готовить авто к холодам — для этого следует проверить, забит ли салонный фильтр, так как из-за этого он может пропускать меньше воздуха через отопительную систему салона.

Если замерзают боковые стекла и в них ничего не видно, это значит, что неправильное распределение тепловых потоков в автомобиле, — объяснил Попов.

Автоэксперт добавил, что уберечь машину от образования наледи на стеклах можно, разместив ее в теплом паркинге или в гараже. Также он уточнил, что для владельцев машин с обогревом ветрового стекла проблема наледи в принципе неактуальна.

Автоэксперт Петр Баканов ранее рассказал, что автоодеяло, которое водители используют в сильные морозы, чтобы облегчить прогрев машины, совершенно не нужно автовладельцам из европейской части России. Он уточнил, что у большинства автомобилей двигатель может запуститься при температуре до −35 градусов, а такой мороз в средней полосе случается редко. Однако если вдруг морозы опустятся к отметке −40 градусов, автоодеяло действительно могло бы спасти положение.