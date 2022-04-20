Автоэксперт назвал основные ошибки, которые приводят к поломке мотора

Чтобы двигатель внутреннего сгорания автомобиля прослужил как можно дольше, нужно своевременно менять масло и выполнять работы по техобслуживанию, заявил автоэксперт Лев Зиманов. Он также подчеркнул, что крайне важно следить за температурой двигателя, чтобы исключить перегрев, пишут «Народные Новости».

Самая фатальная ошибка — это не своевременно менять масло или заливать некачественное. Москва и Санкт-Петербург находятся в такой климатической зоне, что можно использовать всесезонные масла, но менять их необходимо своевременно, — пояснил Зиманов.

По мнению автоэксперта, не менее важным фактором в работе двигателя является топливо. Зиманов считает, что нужно заливать в машину именно тот тип топлива, которые рекомендует завод-изготовитель. Он добавил, что самостоятельно определить качество топлива очень сложно, поэтому в таких случаях стоит опираться на собственный опыт и пользоваться услугами проверенных компаний и заправочных станций.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков заявил, что для защиты от угона автомобиля стоит дополнительно использовать механические устройства. Это блокировка педали, блокировка рычага коробки и подобные механизмы.