Автоэксперт назвал неожиданную проблему при учете электросамокатов Автоэксперт Шкуматов: госномера на электросамокатах могут помешать управлению

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если для электросамокатов введут государственные номерные знаки, то возникнет проблема их установки, заявил в беседе с НСН руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт Петр Шкуматов. По его словам, госномер может помешать управлению.

Издание уточняет, что в Совете Федерации предложили ввести государственные номерные знаки для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. По мнению сенаторов, без этой меры говорить о фиксации нарушений ПДД и штрафах преждевременно. Шкуматов отметил, что сначала нужно определить, к какой части электросамоката будут крепиться номера.

В частном владении находится сегодня порядка миллиона электросамокатов. Номера должны быть большими, просто цифрами не обойтись. В итоге получится, что номер будет по габаритам сопоставим с рулем электросамоката. Это будет выглядеть очень странно и будет мешать в процессе управления, — отметил автоэксперт.

Он также подчеркнул, что в случае реализации этой идеи госномера самокатов должны будут идентифицировать специальные камеры, которые придется устанавливать в местах наиболее интенсивного движения пешеходов и электросамокатов.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, курирующий вопросы транспорта и дорожной сети, заявил, что электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности необходимо снабдить государственными номерными знаками по аналогии с автомобилями. По его мнению, только после этого можно будет говорить о штрафах и создании системы фиксации нарушений ПДД таким транспортом.