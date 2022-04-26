Автоэксперт назвал минусы амнистии автомобилистов Автоэксперт Кадаков: амнистия для автомобилистов лишит бюджет России части дохода

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Если внесённый в Госдуму проект постановления об амнистии для водителей будет принят, многие недобросовестные автомобилисты могут начать злостно нарушать ПДД, так как будут уверены в собственной безнаказанности, заявил автоэксперт Максим Кадаков. Он также добавил, что такое решение покажется несправедливым тем водителям, кто уже оплатил свои штрафы, пишет «Радио 1».

Если люди будут понимать, что практически никого штрафовать не будут, можно себе представить, что будет на дорогах. Есть водители, которые будут ездить адекватно, даже если вообще убрать все ПДД. Но есть 5–10% водителей на всю страну, которые, как только снимут какой-то запрет, будут ездить и на красный свет, и по встречной полосе. И эти 5–10% безбашенных водителей испортят нам всю нашу жизнь, — предсказал Кадаков.

По его мнению, подобная законодательная инициатива может лишить российский бюджет значительной части доходов. Он напомнил, что в прошлом году в России был установлен абсолютный рекорд по количеству выписанных штрафов. Согласно Кадакову, в 2021 году одни только камеры зафиксировали нарушений на сумму в 104 млрд рублей, что составляет примерно половину бюджета строительства Крымского моста.

Кадаков ранее заявил, что для защиты от угона автомобиля стоит дополнительно использовать механические устройства. Это блокировка педали, блокировка рычага коробки и подобные механизмы.