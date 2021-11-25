Автоэксперт назвал хайпом миф о штрафах за мытьё стёкол машины

Специалист по автомобилям Вячеслав Субботин развеял миф о штрафах за мытьё стёкол машины возле дома. В разговоре с Lenta.ru он назвал подобные сообщения в СМИ хайпом и напомнил, что мыть машины во дворах и так было нельзя. По словам эксперта, журналисты несколько преувеличили, приравняв протирание стёкол к мойке автомобиля.

Мыть автомобили во дворах вообще никогда нельзя было, просто теперь отдельно вводят за это штраф, а журналисты посчитали, что если ты протёр стекло или номер, то это будет приравниваться к мойке. Никто не будет приравнивать, это так просто решили запугать и словить хайп, потому что протирать номера и фары — это как чихнуть в платок, — сказал Субботин.

До этого СМИ сообщали, что с 1 марта 2022 года, согласно новым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), протирание стёкол, фар и номерных знаков во дворе будет приравнено к мойке автомобиля и станет наказываться штрафом от 300 до 5000 рублей.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России, адвокат Дмитрий Ольшанский заявил, что проект КоАП с новыми штрафами для водителей является репрессивным, а борьба против его принятия идёт 10 лет. Он также вспомнил слова президента России Владимира Путина 10-летней давности о том, что для безопасности нужно в первую очередь оптимизировать дорожную систему.