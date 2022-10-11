Автоэксперт назвал главное правило безопасного вождения при плохой погоде Автоэксперт Аксенов посоветовал при плохой погоде всегда снижать скорость автомобиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При любых противоречивых изменениях погоды, будь то туман, дождь или приводящие к наледи на дорогах ночные заморозки, главное правило безопасного вождения для автолюбителей — это вовремя снижать скорость, рассказал «Радио 1» автоэксперт Алексей Аксенов.

Одной из главных проблем, мешающих безопасному вождению, по его мнению, является то, что многие водители игнорируют задние противотуманные фары, которые в плохих погодных условиях наиболее важны.

У некоторых автомобилей габаритные задние огни достаточно слабо светят, поэтому в дождливую погоду или в туман необходимо включать задние противотуманные фары, чтобы машины вас видели издалека, — пояснил автоэксперт.

При этом Аксенов добавил, что ночные заморозки также влияют на безопасность движения, поскольку в таких погодных условиях дорога становится скользкой и увеличивается тормозной путь, независимо от того, на какой резине едет водитель. В том случае, если на дороге наледь, иногда нужно проверять, насколько хорошо автомобиль цепляется за дорогу, нажимая педали тормоза, заключил автоэксперт.

Ранее автоэксперт Аксенов оценил идею разграничить зоны платной и бесплатной парковок. По словам специалиста, автолюбители смогут избежать штрафов благодаря разграничению зон парковки. Он отметил, что платная парковка может отмечаться специальными знаками или голубым цветом. Он также добавил, что подобная мера давно применяется в странах Запада.