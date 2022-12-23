Автоэксперт назвал два типа ошибок водителей на дорогах зимой Автоэксперт Бахарев: ДТП зимой случаются из-за технических и мотивационных ошибок водителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ДТП зимой происходят из-за двух типов ошибок участников дорожного движения — технических и мотивационных, рассказал Lenta.ru автоэксперт Владимир Бахарев. В первом случае водитель поступает неверно из-за непонимания технических особенностей автомобиля, а во втором — из-за неправильного анализа ситуации на дороге. Специалист пояснил, что зимой водители часто упускают из внимания многие связанные с особенностями холодного времени года факторы и недооценивают обстановку.

Выясняется, что ситуаций, когда человек допускает ошибки намеренно, не осознавая значимость своих действий, гораздо больше, чем когда человек ошибается в технике управления, — рассказал Бахарев.

Чтобы избежать ДТП зимой, водителям следует соблюдать скоростной режим, посоветовал автоэксперт. По его словам, даже небольшое превышение скорости может привести к аварии в случае неожиданной ситуации на дороге. Специалист также порекомендовал соблюдать дистанцию с другими автомобилями и следить, чтобы машина не теряла устойчивость.

Автоэксперт Андрей Ломанов ранее рассказал, что в снежную погоду важно держать дистанцию с автомобилем напротив, чтобы иметь возможность вовремя затормозить. По его словам, также водителям стоит заранее продумать маршрут, чтобы лишний раз не перестраиваться. В случае если авто теряет траекторию, специалист посоветовал сбросить газ и выровнять его плавными движениями. Эксперт предупредил, что резкие повороты могут привести к скольжению.