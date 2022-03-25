Автоэксперт назвал бесполезные аксессуары для машины

Дешёвые вентиляторы и сферические наклейки на автомобильные зеркала бесполезны, заявил автоэксперт Петр Баканов в разговоре с «Народными Новостями». Первые неэффективны и быстро ломаются, а вторые только отвлекают, объяснил он.

По своему опыту могу сказать, что проку от них мало, ломаются они быстро и какого-то ощутимого притока влажности они не дают, это первый момент. Второе — это нашлёпки на зеркала в виде кругляшей, на которых обеспечено более сферическое покрытие зеркального элемента. Я могу сказать, что оно вас будет больше отвлекать и никакой пользы оно точно на легковушке не даст, — сказал Баканов.

Он добавил, что начинает терять свой смысл и использование радара-детектора.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков посоветовал купить зимние шины на следующий сезон уже сейчас, не дожидаясь осени. Автомобильная зимняя резина будет стоить всё дороже ближе к зиме, объяснил он.

Также сообщалось, что председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал резкое подорожание цен моторного масла в РФ. По его словам, это не самая большая проблема. Любое масло можно заменить, считает автоэксперт. Он призвал обратить внимание на будущую продукцию «Газпрома» и «Роснефти».