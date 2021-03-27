Автоэксперт научил подготовке машины к лету

https://static.news.ru/photo/97c00918-8f6e-11eb-96a8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов заявил, что водителям, кроме замены зимних шин на летние, весной надо обратиться в автосервис ещё за двумя процедурами.

Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Эксперт посоветовал менять резину, когда температура воздуха перестанет опускаться ниже плюс пяти градусов.

Как только температура воздуха будет устойчиво выше плюс пяти градусов, на автомобилях зимнюю резину надо поменять на летнюю. С плюс пяти градусов и выше зимний вариант уже теряет все свои преимущества и приобретает только одни недостатки, — отметил Зиманов.

Балансировка колёс является второй проблемой после зимы, считает эксперт. Проверить её просто необходимо, добавил Зиманов.

Может быть, колеса до осени были сбалансированы, но перед установкой весной надо ещё раз провести динамическую балансировку на стенде шиномонтажа. Если этого не сделать, то это может привести к повышенному износу автомобильных шин, ‒ предупредил он.

Весной надо проверить и тормозную систему. Если у автомобиля нет датчика износа тормозов, то необходимо осмотреть колодки и тормозные диски на предмет износа.

При зимней эксплуатации, когда на дорогах много реагентов, кроме износа тормозных колодок также могут потрескаться тормозные шланги. Если это вызывает сомнения, то их надо проверить, ‒ подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автомобильный эксперт Егор Васильев назвал несколько способов для водителей сэкономить бензин и деньги. По его словам, в первую очередь необходимо избегать резких торможений и ускорений. Он добавил, что езда становится экономной, если двигаться на минимальных оборотах двигателя. Для этого надо использовать повышенные передачи.