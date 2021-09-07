Автоэксперт дал совет, как сдать на права с первого раза

Сдать на водительские права с первого раза помогут дополнительные уроки по вождению. Также не последнюю роль на экзамене играют стрессоустойчивость и внимательность начинающего автолюбителя. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Пётр Баканов.

По словам специалиста, объём практических занятий, которые сейчас проводятся в автошколах, недостаточный и не даёт будущему водителю необходимых навыков. В результате большинство автолюбителей выезжают на дороги неподготовленными. Чтобы избежать этого, Баканов советует во время обучения в автошколе брать дополнительные уроки.

Он также рекомендует быть предельно внимательным на экзамене, обращать внимание на обстановку и дорожные знаки, выполнять все команды инспектора. Баканов отметил, что иногда экзаменаторы идут на уловки. Например, они могут попросить остановиться в зоне действия знака «остановка запрещена». В таком случае выполнять просьбу нельзя, нужно уточнить, что именно имеет в виду инспектор, пояснил автоэксперт.

Ранее сообщалось, что с введением новых правил сдачи экзаменов на водительские права вдвое сократилось число тех, кто сумел сдать тест с первого раза. С этой задачей справились только 13% экзаменуемых, тогда как в 2020 году средний показатель составлял 26%.

По данным МВД, будущие водители чаще всего совершают три ошибки при сдаче экзамена. Они не предоставляют установленное правилами преимущество другим участникам движения, забывают включать сигналы поворота или делают это не вовремя, а также игнорируют сплошную линию разметки, паркуясь на стоянке.