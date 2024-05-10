Автобус на дне Мойки, худоба Семенович, «сатанист» Агутин: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Автобус с пассажирами рухнул в реку Мойку после ДТП в Санкт-Петербурге, певица Анна Семенович призналась в похудении с помощью российского аналога «Оземпику», заслуженный артист России Леонид Агутин отсудил у тульского блогера более 200 тысяч рублей за обвинения в сатанизме — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Пассажирский автобус рухнул в Мойку: кто виноват, сколько жертв

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус протаранил две машины и сорвался с моста в реку Мойку. В момент аварии в транспортном средстве находились около 20 человек. По последним данным, в результате ДТП погибли по меньшей мере трое пассажиров, четыре человека находятся в состоянии клинической смерти. Личности пострадавших неизвестны. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Авария произошла около 13:00 на набережной реки Мойки. По словам очевидцев, сначала автобус врезался в каршеринговый автомобиль, после чего пробил ограждение Поцелуева моста и рухнул в воду. Водителя транспортного средства Рахматшоха Курбонова задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти двух или более человек.

«По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Водитель автобуса доставлен для разбирательства в полицию», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации комтранса, водителем автобуса был работник ООО «Такси» — оно занимается пассажирскими перевозками. Кроме того, компания обслуживает еще десять маршрутов в центре Петербурга. Водитель сообщил, что у него началось недомогание за рулем в момент происшествия. На данный момент он находится в полиции.

Фото: МЧС России

Telegram-канал «112» сообщил, что водителя заставили выйти в рейс наутро после 20-часовой смены. По некоторым данным, Курбонову удалось поспать всего пять часов перед тем, как он снова сел за руль. Жена водителя рассказала, что ее муж пришел домой около двух часов ночи, до того начав работу в пять утра, а в 07:30 его разбудили и заставили снова садиться за руль. На здоровье мужчина не жаловался, однако могла сказаться усталость.

Адвокат Вадим Багатурия заявил, что водителю грозит 12 лет тюрьмы. По его мнению, наказание будет зависеть от того, признают ли водителя виновным в ДТП, а также от того, был ли он пьян.

«Если вина водителя будет установлена, то ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье 264 УК РФ. В случае если водитель окажется нетрезвым, то наказание составит уже от 5 до 12 лет лишения свободы. Уголовная ответственность грозит водителю только в случае, если будет установлена его вина», — отметил юрист.

Пассажирка автобуса, которая вышла из транспортного средства за несколько минут до аварии, рассказала, что водитель постоянно общался за рулем с кем-то по видеосвязи. По ее словам, люди жаловались из-за такого неосторожного вождения, но мужчина не реагировал. При этом женщина отказалась связывать поведение водителя с причинами трагического ДТП.

«Водитель ехал, общаясь по видеосвязи с кем-то. Все пишут сейчас, что ему стало плохо. Возможно. Но факт остается фактом: автобус он вел очень грубо, резко. Ощущение, что я ехала в маршрутке старой», — отметила петербурженка.

Также известно, что ООО «Такси» с января этого года выписали 23 штрафа за нарушения. По данным объединенной пресс-службы городских судов, на перевозчика в общей сложности наложили штрафы на сумму 3,6 млн рублей.

«С 01.01.2022 по 10.05.2024 Московский и Октябрьский районные суды г. Санкт-Петербурга привлекали ООО „Такси“ к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ 23 раза», — сказано в сообщении.

Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»

Ход расследования уголовного дела по факту аварии взял под свой контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову доложить ему о ходе расследования уголовного дела. Он также распорядился передать ведомству уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ), возбужденного следователями МВД в отношении водителя.

Депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя аварию с автобусом в Петербурге, призвал запретить мигрантам работать в общественном транспорте. Он обратил внимание на то, что 18 регионов России уже приняли на местном уровне соответствующие законы относительно мигрантов. По его мнению, такая тенденция соответствует запросу общества, так как люди понимают возможные опасности.

«Сегодня в моем родном городе Петербурге произошло страшное ЧП: автобус пассажирский упал в Мойку. Водитель — представитель одной из среднеазиатских стран, гражданин России. Надо наводить порядок. И в этой связи наше предложение — и мы же внесли законопроект — запретить в общественном транспорте работать мигрантам, запретить работать в школах, запретить — в системе образования», — сказал депутат.

Фото: Алексей Даничев/ РИА «Новости»

Как похудела Семенович

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила об успешном похудении к лету при помощи препарата для контроля инсулинорезистентности, который является отечественным аналогом западному "Оземпику". По ее словам, медикаментозное средство не вызвало у нее никаких побочных эффектов.

«Слушайте, у меня вообще нет никаких побочек, кроме очень приятной, что я реально постройнела», — призналась исполнительница.

Как отметила Семенович, теперь джинсы, которые были до этого малы, стали фактически висеть на ней. Певица осталась довольна своей фигурой, в частности, как ушел лишний вес на животе.

До этого Семенович сделала смелое признание и заявила, что ее грудь весит 10 килограммов. Говоря об идеальном весе для женщины, певица подчеркнула, что данный параметр индивидуален для каждого человека.

«Здесь нет строгих стандартов, все зависит от сложения тела. У меня, например, только грудь весит 10 килограммов», — отметила певица.

Семенович также опубликовала фото, на котором позирует с микрофоном в руке в блестящем фиолетовом платье. Наряд оказался оформлен глубоким декольте, обнажающим зону бюста.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анна Семенович

Коллега Семенович из «Блестящих» Надя Ручка рассказывала, что певице приходилось терпеть много трудностей из-за большого размера груди. По ее словам, у артистки несколько раз случались приступы боли во время активных гастролей.

«У нее был спазм в спине из-за тяжести, создаваемой большим бюстом. Она покупала специальные бюстгальтеры», — рассказала певица.

Она также добавила, что слухи о постоянном росте груди Семенович были правдой. Солистки по-дружески иронизировали над этим фактом, задавая друг другу риторический вопрос «Какой сейчас у нее размер?». Ручка подчеркнула, что эти шутки были добрыми и не обижали обладательницу пышных форм.

За что Агутина обвинили в сатанизме

Певец Леонид Агутин отсудил у тульского блогера Ильи Мамаева 217,8 тысячи рублей за обвинения в сатанизме. По данным Telegram-канала SHOT, изначально артист требовал взыскать моральную компенсацию в 1 млн рублей.

Все началось еще четыре года назад, когда Мамаев опубликовал в социальных сетях видео, в котором заявил, что Агутин программирует зрителей через клип на песню «Включите свет». Блогер в течение часа рассуждал о числах дьявола, которые увидел в ролике, и мировом заговоре, а также намекал на связь артиста с масонами.

Агутин потребовал с Мамаева 1 млн рублей моральной компенсации, и суд полностью удовлетворил его иск, потребовав удалить видео. Однако позднее певец решил отсудить у блогера еще миллион за судебные издержки. Это требование Агутина судья удовлетворил частично и определил взыскать с Мамаева 241 тысячу рублей. Кроме того, артист получит 23,7 тысячи рублей с платформы, где было опубликовано видео блогера с обвинениями.

Сам Агутин пока никак не комментировал решение суда по иску к Мамаеву. Недавно появилась информация, что певец улетел из России в Объединенные Арабские Эмираты сразу после того, как народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила новую песню-исповедь «Я плачу», автором которой он является. В Дубае музыкант дал несколько концертов, один из которых посетила модель Виктория Лопырева.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Леонид Агутин

«Лучший. Помню концерт Лени в „Юбилейном“ в Сочи очень много лет назад. Тогда он был абсолютно „босоногий мальчик“, а я маленькая школьница, которая знала наизусть все его песни», — написала Лопырева в социальных сетях.

Новая композиция Пугачевой вышла 14 апреля в преддверии ее 75-летнего юбилея. Агутин стал автором музыки и слов к песне. Трек был написан для Примадонны еще в 2018 году, однако она отказалась выступить с ним на дне рождения артиста из-за проблем со здоровьем.

Продюсер Евгений Бабичев обратил внимание, что в последнее время Агутин стал реже выступать с концертами и причина этого, по его мнению, кроется в возрасте певца. Он отметил, что артист «уже немолод» и сейчас может подрабатывать на корпоративах, так как за них больше платят.

«Агутин отказался от бешеного гастрольного графика просто потому, что уже немолод. Очевидно, что Леонид принял решение в пользу сокращенного графика. Возможно, у него есть какие-то выступления либо с Анжеликой Варум, либо сольные. На корпоративах можно заработать больше», — пояснил Бабичев.

При этом продюсер уточнил, что в творчестве артиста «нет простоя». Он напомнил, что в 2020 году артист выпустил испаноязычный альбом, который попал в список на премию «Грэмми». Бабичев считает, что Агутин не будет «выпускать хит за хитом», вместо этого певец будет придерживаться комфортного графика.

«Сейчас Агутин работает так, как ему комфортно. Леонид может себе это позволить с высоты своего опыта. Певец не ушел в тень: он выступает, зарабатывает. Просто это не так заметно. Раньше у него был плотный гастрольный график, съемки и появление на вечеринках, но сейчас уже не тот возраст и статус», — заключил продюсер.

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