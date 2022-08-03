Автоблогер рассказала девушкам, как избежать обмана в автосервисе Автоблогер Туман: девушка должна хотя бы немного разбираться в устройстве автомобиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы девушке-водителю избежать обмана в автосервисе, нужно хотя бы немного самой разбираться в устройстве автомобиля, рассказала блогер и телеведущая шоу «Утилизатор» на канале «ЧЕ!» Настя Туман. Она также порекомендовала не останавливаться на первом попавшемся сервисе — лучше посетить разные, узнать мнение нескольких специалистов и только после этого сделать выбор, пишет «Слово и Дело».

Самый сложный вариант: нужно хотя бы немного разбираться в устройстве автомобиля. Если материал легко не дается, тогда поступайте так. После вердикта механика поезжайте в другой сервис и проверьте, что скажут там. А лучше — ещё в два сервиса. И что из этих четырех списков будет совпадать, то и надо менять, — посоветовала блогер.

Туман добавила, что поездка на техосмотр напоминает прием у врача: разные специалисты могут поставить разные диагнозы. Поэтому лучше обойти несколько автосервисов, тем более во многих диагностику проводят бесплатно, отметила телеведущая.

Депутаты предложили заморозить транспортный налог для россиян на два-три года при покупке отечественного автомобиля. Об этом стало известно из письма главы ведомства Дениса Мантурова депутату Госдумы Виталию Милонову от 13 июля. Минпромторг готов поддержать эту инициативу.