https://static.news.ru/photo/5c05d40e-58c2-11ea-88c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Хоккейная лига Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) в Австрии запретила игрокам рукопожатия на льду. Причиной стало распространение коронавируса.

На сайте лиги сообщили , что следят за ситуацией вокруг распространения вируса, однако на данный момент болезнь не повлияла на игры. При изменении ситуации там обещают предпринять новые шаги.

Организация лиги находится в контакте с национальными властями, а также с медицинскими работниками, — отметили в EBEL.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выдача российских виз гражданам Ирана будет приостановлена с полуночи 28 февраля в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом объявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Ограничения не коснутся деловых и гуманитарных виз. Вице-премьер объяснила введение этой меры тем, что в Иране наблюдается значительный рост числа случаев заболевания, вызываемого вирусом COVID-2019.