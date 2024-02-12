Авиаюрист заявил о законности вывода самолетов из-под юрисдикции России Авиаюрист Герасимов назвал вывод 59 самолетов из-под юрисдикции РФ законным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вывод 59 гражданских самолетов из-под российской юрисдикции не является противозаконным, заявил бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов. По словам авиаюриста, которые приводит НСН, такие сделки считаются законными при правильном оформлении документов и при том условии, что лайнеры находятся в частном владении.

Сотрудникам Росавиации поступили документы, где владелец выкупленного самолета или вертолета перепродает его другому юрлицу, у которого сертификат в другой стране, чтобы дальше его эксплуатировать. Почему это нельзя делать, если это его самолет или вертолет? — заявил Герасимов.

В качестве примера юрист привел российскую авиакомпанию Utair, которая сдает в лизинг ООН вертолеты Ми-8. Они используются для осуществления перевозок. При этом Герасимов подчеркнул, что авиакомпания была вынуждена перевести эти вертолеты в иностранный реестр, чтобы их застраховать.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ провели обыск в Росавиации в рамках уголовного дела о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов. Воздушные суда были проданы иностранным государствам, в том числе и недружественным. Предполагается, что некоторые из проданных самолетов и вертолетов впоследствии принимали участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.