https://static.news.ru/photo/d3ffc784-6c3c-11ea-9316-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за пандемии коронавируса с 23 марта будет ещё более ограничено авиасообщение между Россией и Китаем. С полуночи российские авиакомпании смогут выполнять рейсы только из Москвы в Пекин и обратно.

Об ограничении авиарейсов сообщается в телеграмме Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Регулярные полёты из российских регионов в города КНР были приостановлены 1 февраля. Выполнялись лишь рейсы «Аэрофлота» из терминала F Шереметьево в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Как писал NEWS.ru, с 23 марта Россия также ограничивает авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом, Вьетнамом и Индонезией. Рейсы в Стамбул, Токио, Бангкок, Ханой и Денпасар будут выполняться только из Москвы.