Авиаперевозчики просят отменить антивирусное заполнение салонов

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила правительство отменить рекомендации по частичному заполнению салонов самолётов. Такие меры авторы обращения считают избыточными.
Как
Авторы напоминают, что в аэропортах уже измеряют температуру у туристов. Кроме того, в салонах лайнеров установлены современные системы вентиляции, они позволяют обновлять воздух на борту раз в несколько минут.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал вдвое сократить число пассажиров в самолётах. Это необходимо для снижения риска распространения коронавирусной инфекции. На этапе регистрации на рейс предписано исключить рассадку пассажиров на места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади, писал NEWS.ru.
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