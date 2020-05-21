Авиаперевозчики просят отменить антивирусное заполнение салонов

https://static.news.ru/photo/5c04deda-6fa8-11ea-8acb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила правительство отменить рекомендации по частичному заполнению салонов самолётов. Такие меры авторы обращения считают избыточными.

Как сообщает РИА Новости, ограничения по посадке в салонах приведут к росту цен на билеты и сокращению рейсов на региональных направлениях, это ещё больше ударит по авиаотрасли.

Авторы напоминают, что в аэропортах уже измеряют температуру у туристов. Кроме того, в салонах лайнеров установлены современные системы вентиляции, они позволяют обновлять воздух на борту раз в несколько минут.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал вдвое сократить число пассажиров в самолётах. Это необходимо для снижения риска распространения коронавирусной инфекции. На этапе регистрации на рейс предписано исключить рассадку пассажиров на места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади, писал NEWS.ru.