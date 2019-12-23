Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет Федерации предложил приостановить продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции (снюса). Это связано с тем, что на территории России с начала ноября было зарегистрировано семь случаев отравления подростков данным продуктом, в том числе с летальным исходом.

Обращение к правительству РФ было рассмотрено на заседании Совфеда 23 декабря, сообщает «Газета.Ru». Я думаю, что Роспотребнадзор нас услышит и своим решением издаст соответствующие приказы для того, чтобы запретить продажу...