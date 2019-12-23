https://static.news.ru/photo/49f23a80-258e-11ea-bb5a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта РФ направила в Минтранс письмо, в котором предупреждает о возможном массовом срыве авиаперевозок в предстоящие новогодние праздники. В письме говорится, что авиакомпании могут столкнуться с критической ситуацией, поскольку Минтранс не принял решения по поводу эксплуатации 30 самолётов.
Невключение такого большого количества воздушных судов в приложения к соответствующим соглашениям делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счёте приведёт к массовому срыву программ полётов в пиковые дни новогодних праздников, — говорится в письме.
Как писал NEWS.ru, ещё не поздно запланировать путешествия на эти новогодние каникулы. Цены, конечно же, не сравнятся с теми, что предоставляет формат раннего бронирования, но возможность «прыгнуть в последний вагон» пока ещё есть. Самые популярные направления на эти праздники Китай — Хайнань, ОАЭ, Турция, Египет, Тенерифе и дальнемагистральные направления — Таиланд, Доминикана, Шри-Ланка, Мальдивы.