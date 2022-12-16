Авиаперевозчик iFly задержал рейсы из Москвы в Египет до 16 декабря

Авиакомпания iFly до 16 декабря задерживает рейсы из Москвы в Египет до тех пор, пока не будут выполнены все требования Росавиации, необходимые для смены маршрута. Перевозчик планировал для пролета использовать воздушное пространство Сирии, сообщают «Известия».

На данный момент iFly готовит запрашиваемые документы, которые связаны с безопасностью полетов.

В связи с аннулированием полетных планов со стороны ФАВТ на выполнение рейсов по заявленным маршрутам задержанные рейсы переносятся на 16 декабря, — приводит издание комментарий пресс-службы перевозчика.

Накануне авиакомпания сообщила, что не смогла произвести вылет, так как авиавласти Иордании потребовали от нее страховой сертификат, «выпущенный в Лондоне и классифицированный А++». Но получение документа, покрывающего ответственность перед третьими лицами, невозможно из-за введенных в отношении российских авиакомпаний санкций.

На данный момент вылет из Москвы ожидают пассажиры трех рейсов iFly, это более тысячи человек. Еще порядка тысячи человек находятся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе в ожидании обратных вылетов. Росавиация направила перевозчику телеграмму с просьбой пересадить пассажиров на рейсы других авиакомпаний в целях недопущения нарушения их прав.

Ранее сообщалось, что около тысячи человек не могут вылететь из аэропорта Внуково в Египет. Причиной задержки стал запрет Иордании на пропуск российских самолетов через свое небо. Однако, несмотря на запрет, турфирмы и авиакомпания iFly продавали билеты на рейсы, которые позже были отложены.