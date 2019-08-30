https://static.news.ru/photo/90e8b77c-cae2-11e9-8b67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olga Sokolova/Russian Look

Вертолёт Центра экстренной медицинской помощи и Московского авиационного центра заступает на дежурство при детской больнице имени З.А. Башляевой в Тушино 1 сентября.

Время прибытия бригады в любую точку столицы составит 7–10 минут в среднем, в ТиНАО — 15–20 минут. Таким образом в Москве на дежурстве будут находиться три вертолёта — два уже базируются на площадках у ГКБ № 15 имени О.М. Филатова и ГКБ имени С.С. Юдина, сообщает сайт мэра Москвы.

Как уже писал News.ru, пробные полёты аэротакси в пригороде столицы и в зоне МКАД предполагается начать в 2020 году. Об этом заявил гендиректор ООО «ВР-Технологии» Александр Охонько.