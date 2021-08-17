Авиаконструктор раскритиковал проектировку разбившегося Ил-112В

Кандидат технических наук, авиаконструктор Вадим Лукашевич прокомментировал NEWS.ru катастрофу опытного образца военно-транспортного самолёта Ил-112В. По его словам, воздушное судно неудачно спроектировано и его необходимо переделывать.

Он очень плохо спроектирован, скажем так, некачественно, — отметил специалист.

По его словам, самолёт имеет более мощные двигатели, чем Ан-26, но несёт меньшую полезную нагрузку. При этом он оказался перетяжелён на три-пять тонн, то есть на массу его полезной нагрузки. В нынешнем виде самолёт «несёт только сам себя».

Неудачную проектировку Ил-112В эксперт объяснил потерей конструкторской школы, «которая обеспечивает создание хороших самолётов». Он пояснил, что в воздушное судно проектировали молодые конструкторы, не имевшие должного опыта.