Авиакомпаниям предложили допускать в салон сверхгабаритную ручную кладь В аэропорту Шереметьево предложили допускать в салон сверхгабаритную ручную кладь

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В Шереметьево авиакомпаниям предложили допускать в салон сверхгабаритную ручную кладь, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс службу аэропорта. Такая мера стала необходима из-за того, что у такого багажа высок риск неотправки из-за требований к особому оформлению. Предложение аэропорта допускать такой багаж в салон сформировано в пользу пассажиров, уточнили в пресс-службе.

Данное предложение сформировано в пользу пассажиров и подтверждает клиентоориентированность со стороны авиакомпаний и хэндлингового оператора аэропорта, — сообщили сотрудники пресс-службы Шереметьево.

Согласно требованиям Росавиации вся ручная кладь, которая превышает габариты и подлежит оформлению как багаж, должна быть перемещена в терминал для прохождения досмотра в системе обработки багажа. Такие мероприятия не предусмотрены технологическим графиком обслуживания самолетов, рассказали в пресс-службе. Из-за этого создается риск неотправки данного вида багажа, поэтому аэропорт Шереметьево предложил авиакомпаниям разрешать принимать в салон сверхгабаритную ручную кладь.

Росавиация ранее потребовала от представителей авиационной отрасли в Центральном и Южном федеральных округах каждое утро предоставлять отчет о безопасности. Так, в ряде столичных аэропортов периодически проходят учения по отработке сценариев пожаров и терактов, а авиакомпании докладывают о поступивших звонках о минировании. Кроме того, сотрудники аэропортов и компаний-перевозчиков проверяют навыки оказания первой помощи.